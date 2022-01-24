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Россиянин убил жену и ее сестру сразу после свадьбы и покончил с собой

В Татарстане мужчина убил жену и ее сестру после свадебных торжеств и покончил с собой

Фото: Pixabay

В Татарстане пара сыграла свадьбу, сразу после которой мужчина убил жену и ее двоюродную сестру и скрылся. Позже он покончил с собой, сообщают «Известия».

Молодожены расписались 20 января. После проведения свадебных торжеств в кругу семьи и друзей россиянин вернулся домой, зарезав свою жену и ее двоюродную сестру. Далее он взломал оружейный сейф своего отца, взял два ружья и поехал в центр города, где изнасиловал женщину и скрылся. Через некоторое время его тело нашли на трассе Уфа-Москва.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса России «Убийство двух и более лиц».

Ранее в Тульской области тело сотрудницы подразделения по вопросам миграции Куркинского района нашли на дереве около МФЦ, где служила женщина. По предварительным данным, 40-летняя работница полиции покончила с собой. Она оставила предсмертную записку.

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Марина Совина
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