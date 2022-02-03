Собчак поздравила Канделаки с назначением главой ТНТ

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак заявила, что журналистку и заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тину Канделаки назначили главой телеканала ТНТ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, Канделаки сменит на посту гендиректора ТНТ медиаменеджера Романа Петренко. «Поздравляю дорогую подругу!» — написала блогерша.

Собчак не уточнила, из какого источника получила информацию о новой должности Канделаки. Журналистка на момент создания материала не прокомментировала ее заявление. Официального подтверждения со стороны ТНТ и «Газпром-медиа» на момент публикации новости также не поступало.

В сентябре 2021 года стало известно, что Канделаки ушла с поста генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ», получив должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа». Соответствующее предложение, по словам телеведущей, ей сделал глава «Газпром-медиа» Александр Жаров. Должность генерального продюсера «Матч ТВ» Канделаки занимала с 2015 года, с момента создания канала.