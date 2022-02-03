Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в старом наряде

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вновь появилась на публике в старом наряде. Снимки фотографов публикует Daily Mail.

Известно, что Кейт Миддлтон посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом The Prince's Foundation, которое состоялось в Лондоне. Отмечается, что жена принца Уильяма впервые исполняет королевские обязанности вместе с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.

Папарацци запечатлели герцогиню в платье длины миди бренда Catherine Walker серого цвета, которое украшено черным воротником и поясом на талии в тон. Помимо этого, знаменитость надела туфли на каблуках марки Gianvito Rossi, а также крупные серьги и кольцо. На фото видно, что в руках она держит сумку Mulberry за 695 фунтов стерлингов (72 тысячи рублей).

Согласно материалу, Миддлтон уже выходила в свет в платье Catherine Walker в марте 2019 года. Известно, что она посещала в нем мероприятие в Музее подкидышей (The Foundling Museum) в Лондоне.

Кейт Миддлтон не в первый раз исполняет королевские обязанности в старых нарядах. В октябре 2021 года фотографы запечатлели ее в платье длины макси в мелкую клетку массмаркетового бренда Zara. Уточнялось, что стоимость вещи составляет 16 фунтов стерлингов (1579 рублей) с учетом скидки. Герцогиня уже появлялась в нем на публике в январе 2020 года.