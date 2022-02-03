Чиновник Кремля стал главным кандидатом на пост главы российского региона

Заместитель начальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур стал кандидатом на пост губернатора Томской области. Об этом сообщили два источника РБК.

По их словам, кандидатура сотрудника администрации президента на пост главы российского региона является основной, при этом окончательное решение пока не принято.

Мазур работает в УВП с 2020 года, где он курирует тему местного самоуправления. До этого чиновник Кремля был вице-губернатором Калужской области. По данным источника РБК, после перехода Владимира Мазура в администрацию президента предполагалось, что эта работа станет для него временной, так как в дальнейшем он должен возглавить один из регионов.

Ранее четыре источника РБК, близкие к администрации президента, сообщили о возможной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина — в настоящее время он дорабатывает второй губернаторский срок, его полномочия истекают осенью 2022 года. «Вероятность [ухода] высочайшая», — подчеркнул один из собеседников издания.