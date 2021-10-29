Стало известно о возможной отставке губернатора Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин может покинуть пост. О возможной отставке главы региона рассказали РБК четыре источника, близких к администрации президента.

Как заявили источники издания, губернатор может уйти с поста еще до конца этого года, однако окончательное решение примет президент России Владимир Путин. «Вероятность [ухода] высочайшая», — уточнил один из них.

64-летний Жвачкин дорабатывает второй губернаторский срок — его полномочия истекают осенью 2022 года. Он стал главой Томской области в 2012 году. Известно, что в 2017-м он выдвинулся на второй срок и победил в первом туре с результатом 60,6 процента голосов.

Ранее 12 октября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку со своего поста и был назначен помощником президента России Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен Михаил Евраев, который является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов».