Правительство Ярославской области сложило полномочия

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о сложении правительством региона своих полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с уставом Ярославской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что председатель правительства области, его заместители и замгубернатора будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

12 октября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку со своего поста и был назначен помощником президента России Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен Михаил Евраев, который является выпускником третьего потока в так называемой «школе губернаторов».

Как заявил сам Евраев в ходе встречи с главой государства, он уже успел ознакомиться с проблемами, которые есть в Ярославской области. «Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже четко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности», — отметил он.