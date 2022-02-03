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Педиатры оценили опасность характерного синдрома у детей с омикроном

Педиатры Тимаков и Продеус заявили, что круп при омикроне у детей не опасен

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

У детей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, может развиться круп — воспаление, характерное для инфекций, поражающих верхние дыхательные пути. Опасность такого синдрома у детей с омикроном оценили педиатры Андрей Продеус и Евгений Тимаков, сообщает «Газета.Ru».

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«В 99 процентов случаев это [круп] возникает на фоне респираторной инфекции. Омикрон является по факту респираторной инфекцией — инфекцией верхних дыхательных путей. Соответственно, при нем, если взять условно здорового человека, конечно будет развиваться круп, ничего удивительного в этом нет, ничего страшного и кошмарного», — сказал иммунолог Продеус.

Он объяснил, что круп появляется, когда у человека на фоне инфекции сужаются дыхательные пути — воспаляются слизистые и отекает гортань.

По словам инфекциониста Тимакова, круп можно назвать характерным симптомом COVID-19, потому что предыдущие варианты вируса не вызывали таких проявлений. Первым предвестником крупа может быть осиплость, поэтому важно заранее подумать о его профилактике, подчеркнул специалист.

Ранее врач Елена Дондурей заявила, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей, который возник в период распространения омикрон-штамма, может быть признаком постепенного завершения пандемии.

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Анастасия Шейкина
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