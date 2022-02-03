Украина заинтересовалась израильскими системами ПВО

Киев заинтересован в израильских системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает израильский телеканал «Кан-11».

По словам главы МИД, украинская сторона заинтересована в израильских оборонных технологиях, в частности — в системах ПВО и разработках в области кибербезопасности. Он добавил, что между странами уже ведутся переговоры по этим двум направлениям.

Кулеба также отметил, что Израиль может сыграть роль дипломатического посредника между Украиной и Россией. Глава ведомства подчеркнул, что в Киеве будут приветствовать подобную инициативу.

В конце января обозреватель Forbes Дэвид Акс сообщил, что система ПВО Украины не способна противостоять «российской агрессии». Он указал на то, что стратегические Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 ВКС России вооружены крылатыми ракетами дальнего действия и самолетам даже не придется пересекать границу, чтобы нанести удар по украинской территории. По мнению Акса, это делает украинскую систему противовоздушной обороны бесполезной.

