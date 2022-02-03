Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Аргентинские военные пришли на помощь российскому научному кораблю

ВМФ Аргентины сняли с мели российское научное судно «Профессор Логачев» у Антарктиды

Фото: La Armada Argentina

Корабль «Баиа Аградабле» Военно-морского флота Аргентины помог российскому научно-исследовательскому судну «Профессор Логачев». Об этом сообщило минобороны латиноамериканской страны.

Корабль с 29 членами экипажа, среди которых ученых, сел на мель в бухте Лассер близ Антарктиды. Военные моряки, находившиеся в сотне километров от места ЧП, прибыли для оказания поддержки и отбуксировали судно. Также они проверили судно на предмет повреждений и утечки топлива.

23 марта 2021 года гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. На разблокировку канала потребовалось семь дней.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии анонсировал встречу с Путиным
Коренные американцы добились миллионов долларов от фармацевтического гиганта
Российский банк перевел часть сотрудников на рабочую четырехдневку
В «Роскосмосе» запланировали сбросить с вертолета часть космического корабля
В США объяснили неспособность России построить атомный авианосец
Сборную России по хоккею пристыдили за отказ лететь с другими олимпийцами
84-летний хореограф вспомнил о самых популярных танцах в СССР
Аргентинские военные пришли на помощь российскому научному кораблю
На территорию Пентагона проникла курица
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.