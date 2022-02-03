Аргентинские военные пришли на помощь российскому научному кораблю

Корабль «Баиа Аградабле» Военно-морского флота Аргентины помог российскому научно-исследовательскому судну «Профессор Логачев». Об этом сообщило минобороны латиноамериканской страны.

Корабль с 29 членами экипажа, среди которых ученых, сел на мель в бухте Лассер близ Антарктиды. Военные моряки, находившиеся в сотне километров от места ЧП, прибыли для оказания поддержки и отбуксировали судно. Также они проверили судно на предмет повреждений и утечки топлива.

23 марта 2021 года гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. На разблокировку канала потребовалось семь дней.