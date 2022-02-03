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В Москве простились с Виктором Мережко

В Центральном доме кинематографистов простились с режиссером Виктором Мережко

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

В Москве в Центральном доме кинематографистов простились с российским режиссером и сценаристом Виктором Мережко. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемонию прощания посетили его друзья и коллеги. Режиссер Вера Токарева выразила соболезнования в связи со смертью кинематографиста. «Он был замечательный не только художник, в высоком смысле этого слова, но он был еще замечательный организатор производства, он знал эту кухню всю досконально, и, конечно, он был очень славный дядька, он очень был славный человек, пусть земля ему будет пухом», — сказала Токарева.

О смерти 84-летнего Виктора Мережко стало известно 30 января. Он умер в Санкт-Петербурге. По словам его дочери Марии, режиссер скончался от осложнений из-за COVID-19, которым он заразился еще в декабре. На КТ 10 января было видно, что одно легкое Мережко поражено на 90 процентов, а второе — на 95 процентов.

Виктор Мережко создал сценарии для картин «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня» и «Курочка-ряба», а также для сериалов «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка». В качестве режиссера работал над фильмами «Белая ночь, нежная ночь» и «Одиночество любви».

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Марина Погосян
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