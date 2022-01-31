Умер режиссер Виктор Мережко

Умер народный артист России, советский и российский сценарист, режиссер и киноактер Виктор Мережко. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Он скончался в Санкт-Петербурге 30 января на 85-м году жизни.

Дочь кинодеятеля Мария уточнила, что причиной смерти стали осложнения после коронавируса. По ее словам, режиссер заболел в декабре и плохо переносил заболевание. На КТ 10 января выяснилось, что одно легкое Мережко поражено на 90 процентов, а второе — на 95 процентов. После этого его положили в реанимацию.

Врачи смогли стабилизировать состояние артиста и частично очистить легкие. Однако позднее у режиссера появились осложнения, ему провели операцию, через неделю он умер. При этом в день смерти он «кричал, что устал болеть, и умолял его перевести его в обычную палату из реанимации».

Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой.

Мережко — автор сценария таких фильмов, как «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка-ряба», а также сериалов «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка».

Помимо этого, он был сценаристом мультфильмов «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Волчище — серый хвостище», «Медведь — липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло».

Тяжелая утрата

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов назвал смерть Мережко тяжелой утратой. Он вспомнил режиссера ярким, многосторонним и очень талантливым человеком. Среди написанных Мережко сценариев писатель отметил «Полеты во сне и наяву» и «Родню». «Но и, кстати, сценарии к мультфильмам по русским народным сказкам у него прекрасные», — подчеркнул депутат.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший отметил в Facebook, что Мережко был великим сценаристом.

Чувственный, тонкий, человек со своим ощущением времени и поэтики Алексей Герман-младший кинорежиссер

Он вспомнил, что много лет назад они жили в Москве довольно близко. «Помню разговоры, жизнь, быт, каждый день уносит от нас эпоху. Какой же день сегодня больной, плохой день, печальный день», — заявил режиссер.

Журналист и медиаменеджер Эдуард Сагалаев, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что считал Мережко веселым, теплым и супернадежным человеком, и указал на его умение дружить.

Черное воскресенье

30 января 2022 года также стало известно о смерти еще нескольких знаковых фигур в российском кинематографе. Сперва появилась информация об уходе из жизни Леонида Куравлева, одного из самых прославленных актеров отечественного кино. Актеру было 85 лет. Куравлев скончался после продолжительной болезни: у него наблюдались проблемы с дыханием, состояние пациента оценивалось как тяжелое. 17 января сообщалось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему сделали томографию легких, которая показала значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Также у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

Днем сообщалось о смерти советского режиссера и художника-мультипликатора Майи Бузиновой. Шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков отметил, что именно она одушевила Чебурашку. «Юрий Норштейн часто говорит, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа — от нее, "от Майечки"», — написал он. Именно благодаря таланту скончавшейся такие мультфильмы, как «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей» и многие другие наполнились жизнью, добавил Капков

Вечером того же дня умерла одна из самых известных российских кинокритиков, член Гильдии киноведов и кинокритиков Ольга Галицкая. Причиной смерти стал инсульт, развившийся на фоне COVID-19. Ее госпитализировали в пятницу, 28 января, с пневмонией. Журналист Ксения Ларина уточнила, что Галицкая была одна и даже не успела никому сообщить, что ей плохо. Дверь ее квартиры вскрывали службы МЧС, которых вызвали родные.