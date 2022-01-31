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Названа причина смерти режиссера Виктора Мережко

Дочь режиссера и актера Виктора Мережко Мария: отец плохо переносил коронавирус

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Советский и российский киноактер и режиссер Виктор Мережко умер от осложнений коронавируса. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила дочь артиста Мария.

По ее словам, режиссер заболел в декабре и плохо переносил заболевание. На КТ 10 января выяснилось, что одно легкое Виктора Мережко поражено на 90 процентов, а второе — на 95 процентов. После этого его положили в реанимацию.

Мария отметила, что врачи в Санкт-Петербурге смогли стабилизировать состояние артиста и очистить легкие до 65 процентов. Однако позднее у режиссера появились осложнения, отнялась нога. Медики провели операцию под наркозом, во время которой обнаружили «какой-то сгусточек крови». Через неделю после этого Мережко скончался.

Ранее 30 января стало известно, что в Москве в возрасте 85 лет после продолжительной болезни умер известный актер Леонид Куравлев. Также сообщалось о смерти советского режиссера и художника-мультипликатора Майи Бузиновой, работавшей над созданием «Чебурашки».

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Ксения Назарова
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