Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер российский актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет

Кадр: фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Умер российский артист Леонид Куравлев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Актеру было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

10 января стало известно, что актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. Источник Starhit в московской городской клинической больнице №40 в Коммунарке заявлял, что у артиста оказался положительный тест на коронавирус. При этом сын Куравлева Василий отрицал данную информацию.

17 января сообщалось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему сделали томографию легких, которая выявила значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Также у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Звание народного артиста он получил в 1977 году.

Марина Погосян
Комментарии отключены
Последние новости
Умер российский актер Леонид Куравлев
Лавров предупредил Запад о риске подорвать отношения с Россией
В Армении задержали угрожавшего взорвать посольства России и США мужчину
Россиянка влюбилась в «генерала НАТО» и лишилась миллиона рублей
Глава Bellator высказался о будущем Емельяненко
Москвичка умерла во время операции
Пенсионерка хотела сдать в аренду машино-место и лишилась миллионов рублей
В Германии предложили отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины
Глава МИД Британии пообещала расширить санкции против России
Вассерман предрек непрерывный ледниковый период на Земле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter