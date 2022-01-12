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У Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга

Врачи выявили у артиста Леонида Куравлева цереброваскулярную болезнь

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Врачи диагностировали у актера Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга. Об этом сообщает KP.RU.

У артиста выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга. Уточняется, что недуг может привести к ухудшению памяти и мыслительной деятельности, ухудшению координации движений и пространственного ориентирования. Кроме того, из-за него возможны тромбозы и инсульты.

«У 85-летнего Леонида Куравлева было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Нарушения памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний. Нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения. Жизненно важные процессы в организме артиста все еще активны — Леонид Вячеславович сам дышит и находится без аппарата искусственной вентиляции легких», — рассказал источник в здравоохранении.

10 января стало известно, что Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии. У актера наблюдались проблемы с дыханием. Источник Starhit в больнице заявил, что у артиста оказался положительный тест на коронавирус. При этом сын Куравлева Василий заявил, что у отца нет COVID-19.

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Марина Погосян
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