У госпитализированного Леонида Куравлева началось обширное поражение легких

У тяжелобольного актера Леонида Куравлева началось обширное поражение легких. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.

Госпитализированному артисту сделали повторную томографию легких, которая выявила значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Отмечается, что за неделю эти показатели увеличились с 5-10 процентов до 25-35 процентов. Врачи зафиксировали ухудшение состояния Куравлева и продолжают оказывать ему необходимую помощь и лечение.

«85-летний Леонид Куравлев находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения легких. Ранее значения были от 5 до 10 процентов, но спустя несколько дней томография выявила 35 процентов поражения правого легкого и 25 процентов поражение левого легкого Леонида Вячеславовича», — рассказал собеседник издания.

Врачи отметили, что организм актера продолжает самостоятельно бороться с болезнью. Куравлев продолжает дышать без помощи ИВЛ, несмотря на сильное увеличение площади поражения легких.

О госпитализации Леонида Куравлева в тяжелом состоянии стало известно 10 января. У актера наблюдались проблемы с дыханием. Источник Starhit в московскую городской клинической больнице №40 в Коммунарке заявлял, что у артиста оказался положительный тест на коронавирус. При этом сын Куравлева Василий отрицал данную информацию.