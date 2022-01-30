Умерла работавшая над созданием «Чебурашки» мультипликатор Майя Бузинова

Советский режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова умерла на 93-м году жизни. Об этом в воскресенье, 30 января, на своей странице в Facebook сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Он подчеркнул, что Бузинова была незаменимым в истории советского кинематографа человеком. «Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку. Юрий Норштейн часто говорит, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа — от нее, "от Майечки"», — написал Капков.

Именно благодаря таланту скончавшейся такие мультфильмы, как «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей» и многие другие наполнились жизнью, говорится в сообщении шеф-редактора «Союзмультфильма». Причины смерти Бузиновой не уточняются.

Ранее 30 января стало известно, что в Москве в возрасте 85 лет после продолжительной болезни умер известный актер Леонид Куравлев.