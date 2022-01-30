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Умерла кинокритик Ольга Галицкая

Российская кинокритик Ольга Галицкая скончалась от последствий COVID-19

Фото: страница Ольги Галицкой в Facebook

Умерла одна из самых известных российских кинокритиков, член Гильдии киноведов и кинокритиков Ольга Галицкая. Об этом в ее Facebook сообщили ее друзья.

По неподтвержденным данным, причиной смерти стал инсульт, развившийся на фоне COVID-19. Известно, что ее госпитализировали в пятницу, 28 января, с пневмонией. Журналист Ксения Ларина уточнила, что Галицкая была одна и даже не успела никому сообщить, что ей плохо. Дверь ее квартиры вскрывали службы МЧС, которых вызвали родные.

3 декабря 2021 года стало известно о смерти советского и российского писателя-фантаста и критика Андрея Балабухи. Перед смертью 74-летний Балабуха был госпитализирован, на его лечение, медикаменты и сиделку собирали деньги в сети. Болезнь не раскрывалась, однако известно, что писатель не был заражен коронавирусной инфекцией.

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Марина Совина
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