Умер писатель Андрей Балабуха

Советский и российский писатель-фантаст и критик Андрей Балабуха умер в возрасте 74 лет. Об этом его коллега Тимур Максютов сообщил в Facebook.

Причина смерти не уточняется. Перед смертью Балабуха был госпитализирован, на его лечение, медикаменты и сиделку собирали деньги в сети. Болезнь не раскрывалась, однако известно, что писатель не был заражен коронавирусной инфекцией.

Дата и место церемонии прощания с автором будут известны позднее.

Работы Балабухи издавались с 1966 года. В 1988-м он вступил в Союз писателей СССР, в 1993-м стал лауреатом Беляевской премии, а в 2009-м получил премию имени Ефремова. Под его авторством вышли сборники научно-фантастических рассказов и повестей «Предтечи», «Люди кораблей», «Чудо человека и другие рассказы». Он также выступил автором книги «Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было», развенчивающей подвиги Ивана Сусанина и панфиловцев, а также мифы об исторических личностях.