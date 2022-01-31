В Госдуме отреагировали на смерть Виктора Мережко

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов отреагировал на смерть советского и российского актера и режиссера Виктора Мережко. Его слова передает РИА Новости.

Шаргунов назвал Мережко ярким, многосторонним и очень талантливым человеком. «Тяжелая утрата», — добавил он. Среди написанных Мережко сценариев писатель отметил «Полеты во сне и наяву» и «Родню». «Но и, кстати, сценарии к мультфильмам по русским народным сказкам у него прекрасные», — подчеркнул депутат.

О смерти Виктора Мережко стало известно 30 января. Он скончался в возрасте 84 лет.

Мережко — автор сценария таких фильмов, как «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка-ряба», а также сериалов «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка». В качестве режиссера он работал, в частности, над «Сонькой — Золотой Ручкой» и телефильмом «Новогодние мужчины».