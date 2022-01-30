Умер режиссер и актер Виктор Мережко

Умер советский и российский киноактер и режиссер Виктор Мережко. Об этом агентству ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Ему было 84 года.

Мережко — автор сценария таких фильмов, как «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка-ряба», а также сериалов «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка».

Помимо этого, он выступил сценаристом к мультфильмам «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Волчище — серый хвостище», «Медведь — липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло».

В качестве режиссера Мережко работал, в частности над «Сонькой — Золотой Ручкой» и телефильмом «Новогодние мужчины».