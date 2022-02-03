Украина захотела перенести переговоры Трехсторонней контактной группы в Стамбул

Украина предложила перенести переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе из Минска в Стамбул. С такой инициативой выступил украинский министр обороны Алексей Резников на брифинге, который транслирует «Военное телевидение Украины» на YouTube.

Сообщается, что ранее такой вариант украинским властям предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится на Украине с визитом. В Киеве согласились принять предложение, но уточнили, что новое место проведения переговоров для Украины не является принципиальным вопросом.

«Это может быть и Стамбул, и Женева, и Вена, главное, чтобы принимающая сторона была независима от третьей стороны. В данном случае от России», — заявил Резников. Членами ТКГ также являются ОБСЕ и Россия, для переноса переговоров необходимо получить их согласие.

Трехсторонняя контактная группа представляет собой собрание делегаций представителей Киева, Москвы и ОБСЕ для решения оперативных вопросов в рамках Минских соглашений, в первую очередь — связанных с инцидентами нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Со стороны России ее возглавляет российский посол в Белоруссии Борис Грызлов, а с украинской — первый президент республики Леонид Кравчук.