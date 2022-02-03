Агата Муцениеце высказалась о совместном отдыхе с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце высказалась о совместном отдыхе с бывшим мужем Павлом Прилучным. Пост об их поездке в Дубай появился на ее YouTube-канале.

Артистка объяснила, что они всей семьей отправились в ОАЭ, чтобы отпраздновать день рождения сына Тимофея. «День рождения Тимы прошел прекрасно. Я его особо не снимала, потому что пришел папа, а он же вообще не любит, когда его снимают. Но мы молодцы. Мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком, что он пришел на день рождения», — сказала Муцениеце.

При этом она добавила, что ради детей надо отодвинуть эмоции и эгоизм. По словам актрисы, у них с Прилучным это пока плохо получается.

17 января стало известно, что Павел Прилучный отправился в Дубай с экс-женой. На фотографии в Instagram-аккаунте актера они запечатлены на фоне парка развлечений Legoland. «Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!» — написал артист.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года. Несколькими месяцами ранее актриса опубликовала серию видеозаписей в Instagram-аккаунте своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции.