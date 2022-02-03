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Ради американского миллиардера разберут мост в Европе

Bloomberg: часть роттердамского моста демонтируют из-за 127-метровой яхты Безоса

Фото: Karol Kozlowski / Globallookpress.com

Новая парусная трехмачтовая яхта Y721, заказанная несколько лет назад основателем Amazon Джеффом Безосом у компании Oceanco, не сможет пройти до океана через нидерландский Роттердам из-за высоты моста Koningshaven, поэтому городские власти согласились летом 2022 года временно разобрать центральную часть сооружения, сообщает Bloomberg.

Высота яхты оценивается в 127 метров, однако она не позволит пройти под мостом, известным под названием De Hef.
По словам городских властей, затраты на разбор моста возьмет на себя компания Oceanco. Предполагается, что американский миллиардер выплатит часть суммы.

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Решение властей демонтировать центральную часть моста ради яхты вызвало активное обсуждение в обществе. Местный политик Стефан Левис критически отозвался в Twitter об инициативе. «Этот человек заработал свои деньги, выжимая все силы из своих сотрудников, уклоняясь от налогов и правил, и теперь мы должны снести наш прекрасный национальный памятник?» — заявил европеец.

Мост Koningshaven был построен в 1878 году, он считается государственным историческим памятником и одним из известных символов города. Изначально в середине был поворотный мост, позже он был заменен на подъемный. Во время Второй мировой войны Koningshaven был сильно поврежден. В 2017 году прошла реконструкция, после которой городские власти пообещали больше ничего с ним не делать.

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Платон Щукин
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