Balenciaga выпустили сумку в виде пакета за десятки тысяч рублей

Люксовый бренд Balenciaga выпустил сумку в виде пакета за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар появился в интернет-магазине Luisa Via Roma.

Речь идет о шопере на заклепке белого цвета с принтом в виде синих полос, ярко-красного логотипа марки и значка, предупреждающего о том, что сумку не подлежит утилизации, поэтому ее нельзя выбросить в мусорный контейнер. Отмечается, что изделие, которое выполнено из телячьей кожи, произведено в Италии. Стоимость продукции составляет 85,7 тысячи рублей.

Известно, что в ассортименте Balenciaga упомянутая сумка также представлена в желтом цвете. На данный момент она полностью распродана на официальном сайте бренда.

В апреле прошлого года другой модный дом выпустил палатку и спальный мешок за сотни тысяч рублей. Речь идет о бежевых палатке и спальном мешке Gucci, созданных совместно с брендом спортивной одежды и туристического инвентаря The North Face, которые выполнены из нейлоновой ткани с монограммами двух марок. На сайте марки их цена равна 3490 и 1190 долларам (267 и 91 тысячам рублей) соответственно.