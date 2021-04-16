Gucci выпустил палатку и спальный мешок за сотни тысяч рублей

Итальянский модный дом Gucci в сотрудничестве с брендом спортивной одежды и туристического инвентаря The North Face выпустил атрибуты для похода за сотни тысяч рублей. Соответствующий материал публикует The Sun.

Речь идет о бежевых палатке и спальном мешке, которые выполнены из нейлоновой ткани с монограммами двух марок. На сайте Gucci их стоимость составляет 3490 и 1190 долларов (265 и 90 тысяч рублей) соответственно.

Отмечается, что в совместную коллекцию также вошли мужская и женская одежда, обувь и аксессуары.

В октябре 2020 года бренд Gucci в рамках осенне-зимней коллекции выпустил сатиновое платье в клетку для мужчин. Представители бренда отмечали, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность». По задумке дизайнеров, платье можно надевать поверх джинсов.