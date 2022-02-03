В Польше рассказали об отказе от новых контрактов с «Газпромом»

Польская энергокомпания PGNiG отказывается от нового долгосрочного контракта с «Газпромом». Об этом рассказал глава компании Павел Маевский, пишет ТАСС.

«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с "Газпромом"», — заявил он, подтверждая прежнюю позицию Варшавы. Нынешний контракт, так называемое Ямальское соглашение, истекает в конце текущего года, и, по словам Маевского, российская сторона «настойчиво» добивается подписания новых договоренностей.

При этом глава PGNiG уверен, что долгосрочные контракты только повлекут за собой зависимость Европы от российских поставок, добиться же более выгодных цен на топливо не удастся. Польша использует около 20 миллиардов кубометров газа в год, контракт предусматривает возможность поставок в объеме до 10 миллиардов. Варшава утверждает, что может отказаться от российского импорта, в частности, за счет поставок из США и Катара, а также Норвегии.

В середине января стало известно, что «Газпром» обратился в международный арбитраж в Стокгольме и потребовал увеличить цены по Ямальскому контракту за период с ноября 2017 года. В польском предприятии, в свою очередь, сочли требования необоснованными. В 2018 году PGNiG получила право требовать снижения цены на российский газ. «Газпром» подавал жалобу, однако польская компания в 2020 году выиграла суд.