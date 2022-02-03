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Канада задумалась об отправке дополнительных войск в Польшу и страны Прибалтики

Министр нацобороны Канады заявила о возможной отправке войск в Польшу и Прибалтику

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Канада рассматривает возможность отправить дополнительные войска в страны Прибалтики и Польшу в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд после встречи с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, ее цитирует ТАСС.

При этом размещение дополнительных войск в Балтийском регионе не планировалось, однако Оттава все равно задумывается об этом на случай необходимости.

Кроме того, многонациональный батальон НАТО, возглавляемый Канадой, развернут на территории Латвии. Численность группировки составляет около 1,5 тысячи солдат.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Испания, Дания и Нидерланды также намерены способствовать усилению восточного фланга альянса и предоставить для этого дополнительные силы. НАТО также будет рассматривать развертывание дополнительных войск на юго-востоке оборонительного блока.

Виктория Кондратьева
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