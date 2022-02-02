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Союзники США приготовились усилить войска на востоке НАТО

Псаки заявила, что Британия и другие союзники США готовы направить войска на восток НАТО

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Британия и другие союзники США готовы направить войска на восток НАТО. Ее слова передает РИА Новости.

Псаки отметила, что Франция, Испания, Дания и Нидерланды намерены способствовать усилению восточного фланга НАТО и предоставить для этого дополнительные силы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает увеличение военного контингента США в Европе и передачу авианосной ударной группировки (АУГ) в Средиземном море. Альянс также будет рассматривать развертывание дополнительных войск на юго-востоке оборонительного блока. «Я приветствую решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, усиливая способности НАТО к сдерживанию и обороне», — отметил он.

The Wall Street Journal сообщил, что президент США Джо Байден одобрил переброску около 2000 американских военных в Европу. Кроме того, еще около тысячи бойцов армии США, которые в настоящее время дислоцированы на территории Германии, будут передислоцированы в Румынию.

Марина Совина
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