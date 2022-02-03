Жена выставила на аукцион уехавшего на рыбалку во время школьных каникул мужа

Жительница Новой Зеландии решила продать мужа после того, как он оставил ее одну с детьми во время школьных каникул. Об этом сообщает Independent.

Ирландка Линда МакАлистер вышла замуж за Джона в 2019 году. На тот момент у пары уже было два сына: Кольт, которому сейчас четыре года, и Райдер, которому исполнилось шесть лет. Недавно у детей начались школьные каникулы, и, по словам МакАлистер, это повлияло на их режим дня — они стали ложиться спать намного позже.

В это время Джон уехал на рыбалку и оставил жену одну с детьми. Поступок мужа разозлил ирландку, и она решила отомстить супругу, выставив его на продажу на TradeMe (онлайн-аукцион в Новой Зеландии). «Продается муж. Рост — 184, возраст — 37 лет. Любит охоту и рыбалку, увлекается фермерством. Может быть тревожным в новой обстановке, но умеет успокаиваться самостоятельно. Легок в управлении. Имел нескольких владельцев. Обмену и возврату не подлежит», — написала МакАлистер в описании «товара».

Ирландка отметила, что Джон внимательно следил за тем, как продвигаются торги, поскольку был уверен, что за него можно выручить немалые деньги. В итоге за мужчину предложили всего 100 новозеландских долларов (5000 рублей), после чего объявление было снято с публикации за нарушение правил сайта.

Менеджер TradeMe по соблюдению политик и процедур Джеймс Райан сказал, что уже давно не было случаев, когда на сайте аукциона пользователи выставляли на продажу своего супруга.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Лидс, графство Йоркшир, перепутала сына с диваном и случайно выставила ребенка на продажу за один фунт стерлингов (104 рубля). Многие пользователи начали оставлять шуточные комментарии о том, что мать решила отдать сына за один фунт стерлингов и мечтает побыстрее с ним расстаться.