Женщина перепутала сына с диваном и случайно выставила ребенка на продажу

Жительница английского города Лидс, графство Йоркшир, перепутала сына с диваном и случайно выставила ребенка на продажу за один фунт стерлингов (98 рублей). Об этом сообщает Leeds Live.

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20-летняя Люси Бэттл купила новый диван и решила отдать старый за символическую сумму. Женщина разместила объявление в Facebook и вместе с изображениями софы с разных ракурсов нечаянно прикрепила фотографию семимесячного сына Оскара. «Нужно, чтобы забрали сегодня», — написала она в посте.

Многие пользователи начали оставлять шуточные комментарии о том, что мать решила отдать сына за один фунт стерлингов и мечтает побыстрее с ним расстаться. Другие предложили поменяться детьми. Некоторые комментаторы стали спрашивать, хорошо ли ребенок моет посуду и как он уживается с другими детьми.

«Я просто как-то умудрилась загрузить не ту фотографию, когда выбирала изображения. Но все обошлось, потому что в одном из сообщений кто-то действительно спрашивал о диване! Но большинство из них были шутками о том, что я отдаю своего сына», — сказала Бэттл.

Ранее сообщалось, что житель китайского уезда Цзянъань городского округа Ибинь в провинции Сычуань продал новорожденного ребенка незнакомке после того, как лишился работы из-за пандемии коронавируса. Родителей мальчика задержали по подозрению в торговле людьми.

