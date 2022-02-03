Путин и Макрон поговорили третий раз за неделю

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном в третий раз за неделю. Об этом говорится на сайте Кремля.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Макрон 3 февраля планирует провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины. В 20:00 по московскому времени он созвонится с Путиным, после переговоров с которым лидер Франции планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским.