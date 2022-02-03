Макрон захотел провести переговоры с Путиным и Зеленским в один день

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует 3 февраля провести телефонные переговоры с президентами России, Украины и Польши — Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что разговор с Путиным состоится в 18.00 по местному времени (20.00 мск). Его целью будет «поиск дипломатических решений для преодоления кризиса на границе Украины». В Кремле такие планы пока не подтверждали.

Между французским лидером и его российским коллегой за последние дни состоялся не один разговор. Так, политики беседовали 31 и 28 января и обсуждали по телефону неучтенные требования России к США и НАТО по вопросу гарантий безопасности в Европе. Российский лидер заявил, что ответы НАТО и США на предложения РФ не учитывают такие принципиальные озабоченности Москвы, как расширение НАТО, размещение ударных систем у границ России и возврат военного потенциала и инфраструктуры НАТО в Европе на позиции 1997 года.

