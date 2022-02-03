Раскрыта выгода Эрдогана от противостояния между Москвой и Киевом

Российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что усиление противостояния между Россией и Украиной выгодно президенту Турции Реджепу Эрдогану по нескольким причинам. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по мнению эксперта, Москва и Киев будут «заискивать» перед турецким лидером, и он организует поставки российского газа в обход границы территории Украины по «Турецкому потоку», а также построит завод своих беспилотников на территории Украины. Суздальцев также выразил мнение, что российские беспилотники новейших моделей спокойно собьют турецкие беспилотники, но само предприятие подается как «индикатор крепкой, вековой дружбы турецкого и украинского народов».

«У него очень большие планы, он как настоящий мародер в международных отношениях: хочет везде получить какую-то выгоду из распрей, из конфликтов», — подчеркнул политолог.

Ранее Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве снова заявил о готовности принять лидеров России и Украины и устроить их встречу в Анкаре. «Я снова выражаю готовность Турции принять у себя лидеров России и Украины», — отметил политик в заявлении для прессы. По мнению Эрдогана, встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным позволит уладить их разногласия.