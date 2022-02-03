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Эрдоган снова предложил Зеленскому и Путину встретиться в Турции

Президент Турции Эрдоган заявил о готовности принять коллег из России и Украины в Турции

Фото: Офис Президента Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве снова заявил о готовности принять лидеров России и Украины и устроить их встречу в Анкаре. Его слова приводит РИА Новости.

«Я снова выражаю готовность Турции принять у себя лидеров России и Украины», — отметил политик в заявлении для прессы. По мнению Эрдогана, встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным позволит уладить их разногласия.

Официальный представитель президента Ибрагим Калын уже передавал подобные предложения и говорил, что Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной.

В рамках визита турецкого политика на Украину планируется подписать двусторонние документы и встретиться с представителями СМИ. Эрдоган прилетел 3 февраля, в аэропорту его встретил почетный караул, а также традиционное угощение с хлебом и солью.

Виктория Кондратьева
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