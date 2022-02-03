Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Киев. Он намерен вскоре встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом турецкий президент сообщил в Twitter.

«Мы прибыли в Киев по приглашению президента Украины Зеленского для участия в десятом заседании высшего стратегического совета (двухсторонний совещательный орган, созданный Анкарой и Киевом в 2011 году — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Эрдоган.

В аэропорту Эрдогана встретил военный караул, а также традиционное угощение с хлебом и солью. Турецкий президент рассчитывает на благоприятные итоги переговоров для обеих сторон.

Эрдоган пытается взять на себя роль посредника-миротворца в переговорах России и Украины. Он заявил, что Анкара не заинтересована в конфликте Москвы и Киева и желает скорейшего мира для региона. Эрдоган ранее пригласил Зеленского и российского лидера Владимира Путина на переговоры в Турцию.

Кроме того, турецкий президент счел нереалистичным сценарий вторжения России на Украину. По мнению Эрдогана, Москве для такого решения пришлось бы пересмотреть ситуацию в мире и в своей внутренней политике.