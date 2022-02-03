Названо лучшее время для покупки квартиры в 2022 году

Конец весны и лето могут стать лучшим временем для покупки недвижимости в 2022 году. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Он отметил, что снижения стоимости квартир стоит ждать и из-за роста ипотечных ставок.

Время года влияет на стоимость квадратного метра и недвижимости в целом, отметил специалист. «Если пандемия кончится, и мы придем к обычному распорядку ценообразования, то конец весны, лето и начало осени — это время, когда стоимость недвижимости самая низкая в году. Многие покупатели уезжают, собственники снимают объявления до лучших времен, до конца года, потому что все-таки осенью покупательский спрос увеличивается. Осенью и зимой стоимость недвижимости сезонно растет», — объяснил Бендриков.

К снижению цен в 2022 году должен привести рост ипотечной ставки. Этот фактор побудит покупателей покупать недвижимость, заметил эксперт. Но пока многие собственники не охотно идут на это в надежде на то, что есть еще покупатели готовые купить недвижимость по максимальной стоимости.

Лучшее время в 2022 году для покупки недвижимости это конец весны, начало лета и лето. Сложно, на самом деле, прогнозировать, все будет зависеть от изменения ипотечной ставки, будет ли она еще повышаться или нет. По инсайдерской информации, она будет расти Олег Бендриков риелтор

«До каких пределов она будет расти сказать сложно. Но, основываясь на рыночной ситуации, можно сказать, что цена сейчас максимальная. По прогнозам она изменится вниз на 5-7 процентов», — поделился Бендриков.

В январе 2022 года объем выдачи ипотеки в России достиг 327 миллиардов рублей — в годовом выражении показатель вырос на 24 процента. По словам аналитиков, в начале года россияне стали активнее брать ипотеку из-за стремления оформить кредит до возможного повышения ставок в будущем.