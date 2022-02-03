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Россияне стали активнее брать ипотеку

В январе 2022 года российские банки выдали ипотек на 327 миллиардов рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В январе 2022 года выдачи ипотек в России достигли 327 миллиардов рублей — в годовом выражении показатель вырос на 24 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ВТБ.

По словам аналитиков, в начале года россияне стали активнее брать ипотеки из-за стремления оформить кредит до возможного повышения ставок в будущем. В основном спрос заметили среди заемщиков, которым одобрили заявки в ноябре-декабре 2021 года, однако тогда они не заключили договор.

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В банке зафиксировали, что в январе количество новых заявок выросло на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Эксперты отметили, что на рынке наблюдается переходящий спрос прошлого года, и предположили, что подобный интерес будет исчерпан в течение первого квартала 2022 года.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» определили главные источники средств жителей на покупку недвижимости. В 2022 году большинство желающих приобрести жилье решили оформить его в ипотеку. Некоторые рассчитывают на собственные накопления, а также надеются одолжить деньги у друзей или родственников.

Нина Ташевская
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