Россияне назвали главные источники средств на покупку жилья

В 2022 году большинство россиян собирается приобрести жилье в ипотеку. Главные источники средств жителей на покупку недвижимости назвали аналитики сервиса «Работа.ру» в своем исследовании, пишет РБК.

Среди желающих обзавестись жильем граждан 52 процента планируют оформлять на него кредит, 31 процент рассчитывают на собственные накопления, 3 процента надеются одолжить деньги у друзей или родственников, а 14 процентов еще не определились с источником средств.

В целом о приобретении жилья в 2022 году задумываются 35 процентов опрошенных — около 2,8 тысячи человек из разных регионов России. Из них о желании купить квартиру заявили 52 процента респондентов. Около 37 процентов планируют приобрести частные дома или коттеджи, а 2 процента — апартаменты. Еще 6 процентов собираются вложить средства в земельный участок, и 3 процента — в коммерческую недвижимость.

Самым востребованным регионом оказалась Москва — купить там жилье планируют 22 процента опрошенных. Второе место по популярности занял Санкт-Петербург (12 процентов), а третье — Сочи (6 процентов). В первую пятерку также вошли Краснодар (4 процента) и Новосибирск (3 процента).

Аналитики отметили, что в перечень предложенных городов вошли только крупные населенные пункты. Однако у респондентов была возможность выбрать опцию «Другое» — на нее пришлось 46 процентов ответов. Чаще всего в этом пункте россияне указывали, что хотели бы приобрести недвижимость в Московской области и на Черноморском побережье.

Ранее эксперты «Метриума» пришли к выводу, что брать жилье в ипотеку выгоднее, чем откладывать деньги на его покупку. Основным преимуществом жилищного кредита перед накоплениями эксперты назвали быстрый переезд в собственную квартиру. При откладывании средств ждать этого момента придется значительно дольше. Кроме того, деньги могут со временем обесцениться.