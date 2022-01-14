Оценено преимущество ипотеки над накоплениями

При выборе между ипотекой и накоплениями на покупку недвижимости необходимо учесть ряд факторов. Эксперты компании «Метриум» сравнили два варианта и оценили их преимущества и недостатки, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

При подсчетах аналитики опирались на данные Росстата, согласно которым средний доход на человека в Москве в 2021 году составил около 81,7 тысячи рублей, а прожиточный минимум в столице — 18 тысяч. Квартира в новостройке в конце 2021 года в среднем стоила 12,8 миллиона рублей. При таких вводных данных семья из двух человек может ежемесячно откладывать 127,4 тысячи рублей и накопить необходимую сумму через восемь лет и шесть месяцев.

Но такой вариант возможен только при наличии собственной недвижимости или проживания у родственников. При аренде копить на собственную квартиру придется 12 лет и два месяца. Большинство россиян откладывают половину семейного дохода — то есть 63,7 тысячи рублей. В таком случае накопления займут 16 лет и восемь месяцев.

Уменьшить этот срок и избежать обесценивания средств можно с помощью счета в банке. Деньги дешевеют под влиянием инфляции, и поэтому накопленная за семь лет сумма потеряет часть своей покупательской способности. Накопления также могут пострадать от роста цен на недвижимость. Трудно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация на рынке и сколько будет стоит жилье через пять-семь лет.

Эксперты рассмотрели и вариант накопления средств для первоначального взноса (около 20 процентов от стоимости квартиры) и ипотеки на остальную сумму. В таком случае семье потребуют от года и четырех месяцев до трех лет и семи месяцев для сбора нужной суммы. При первоначальном взносе в 2,6 миллиона рублей, сроке кредита в 21 год и средней ставке для новостроек в 9,58 процента ежемесячный платеж составит 94,5 тысячи рублей. Можно также воспользоваться программами семейной и льготной ипотеки или закрыть долг досрочно за счет материнского капитала.

Главным преимуществом ипотеки эксперты назвали быстрый переезд в собственную квартиру. При накоплении средств ждать этого момента придется дольше. Ситуацию, в которой ипотека вынуждает семью отказаться от привычного образа жизни ради бережливости, аналитики назвали мифом и посоветовали гражданам руководствоваться правилом эффективной экономии. Среди возможных методов — рефинансирование задолженности, приложения для ведения семейного бюджета, рациональное потребление и отказ от эмоциональных и незапланированных трат.

Эксперты отметили, что выбор между накоплениями и ипотекой зависит от каждого конкретного случая, но для большинства покупателей недвижимости оптимальным вариантом будет ипотека. Это позволит быстрее решить жилищный вопрос и переехать в новое жилье.

При этом, согласно прогнозам экспертов, ставки по ипотеке в 2022 году вырастут до 12 процентов годовых. Такую динамику аналитики и участники рынка связывают с повышением ключевой ставки Центральным банком. В декабре регулятор повысил ставку до 8,5 процента годовых.