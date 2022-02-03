Названы плюсы и минусы покупки апартаментов

Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал о плюсах и минусах покупки апартаментов. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал главным недостатком высокий налог, которым может облагаться такой тип недвижимости.

«Покупка недвижимости в 2022 году будет дороже по крайней мере в первую половину года. Потому что цены как на жилую, так и на нежилую недвижимость завышены», — отметил Бендриков. Однако, если есть желание купить апартаменты, стоит помнить о нескольких нюансах, добавил он.

Вопрос выгоды

Если сравнивать жилые квартиры и апартаменты в одной локации, то последние будут выигрывать в цене, заявил Бендриков. Разница в стоимости может достигать 30 процентов. Однако перед покупкой апартаментов стоит уточнить ежегодный налог, посоветовал эксперт по недвижимости.

«Прежде чем купить апартаменты у застройщика, нужно уточнить, какой коэффициент по налогообложению. Он колеблется от 0,5 до 2 процентов от кадастровой стоимости, и зачастую кадастровая стоимость апартаментов достаточно высокая. Может получиться так, что ежегодный налог при покупке апартаментов будет составлять 200 тысяч рублей», — указал специалист.

Второе, на что эксперт по недвижимости посоветовал обратить внимание при покупке апартаментов, — это сумма платежа за коммунальные услуги. «Тарифы применяются как к нежилым помещениям. Обслуживание будет намного дороже, чем в тех же самых квартирах», — отметил он.

Второе жилье

Покупать апартаменты в качестве первого и единственного жилья эксперт по недвижимости не рекомендовал, поскольку будет отсутствовать прописка и, вероятнее всего, инфраструктура в шаговой доступности.

«Апартаменты, как правило, все застраиваются на территории огромных промзон, и там просто нет ничего — ни школ, ни поликлиник, ни продуктовых магазинов, ни аптек. И транспортная доступность очень плохая. Многие бросаются на них, потому что в одной и той же локации апартаменты дешевле [квартир]. Многих это подкупает. Но нужно подходить к покупке апартаментов более обдуманно», — посоветовал эксперт.

В 2022 году среди планирующих покупать жилую недвижимость россиян большинство собирается оформлять ипотеку. Из желающих обзавестись жильем граждан 52 процента планируют оформлять на него кредит, 31 процент рассчитывают на собственные накопления, 3 процента надеются одолжить деньги у друзей или родственников, а 14 процентов еще не определились с источником средств.