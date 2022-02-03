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Росгвардия сообщила о начале учений «Заслон-2022»

Представитель Росгвардии Грибакин рассказал о начале плановых учений «Заслон-2022»
Учения «Заслон-2021»

Учения «Заслон-2021». Фото: Пресс-служба Росгвардии / РИА Новости

Росгвардия готовится к проведению во всех округах оперативно-стратегических учений «Заслон-2022»: это ежегодные учения, которые проводятся на плановой основе. Об этом в четверг, 3 февраля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться из разных округов войск Росгвардии как войсковой авиацией, так и автомобильным и железнодорожным транспортом», — сказал Грибакин.

Официальный представитель ведомства также отметил, что цель учений «Заслон-2022» — проверка готовности войск к выполнению возложенных на них задач, повышение профессионального уровня подготовки личного состава, а также отработка слаженности подразделений ведомства.

Ранее портал Avia.pro сообщил, что жители сразу нескольких российских регионов обратили внимание на автоколонны с военной техникой Росгвардии, которые двигались по направлению к границам с Украиной. В составах автоколонн находились бронетранспортеры, бронеавтомобили и военные грузовики.

«По ряду предположений, речь может идти о намерениях Росгвардии провести учения, однако, на фоне высокой напряженности на границе России и Украины, высказаны предположения о том, что подразделения Росгвардии могут быть задействованы для усиления приграничных районов», — говорится в публикации портала.

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Владимир Шарапов
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