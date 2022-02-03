Бывшего директора завода «Роскосмоса» приговорили за присвоение миллионов рублей

В Челябинской области суд приговорил Андрея Юрчикова, бывшего директора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру «Роскосмоса», к пяти годам колонии за растрату. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, он разработал схему присвоения почти 20 миллионов рублей — сумма была переведена со счетов завода на счет ООО «Техпласт» через фиктивный контракт. С выводом денег Юрчикову помогли бывшая начальница бюджетно-экономической службы завода и бывший директор «Техпласта».

Преступление выявили сотрудники ФСБ. В феврале 2020 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Главным обвиняемым стал экс-директор завода. Ему назначено наказание в виде лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Ранее, в сентябре 2021 года, суд вынес обвинительный приговор соучастникам преступления. Подчиненная Юрчикова получила два года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей, а экс-глава «Техпласта» — три года колонии и штраф 400 тысяч рублей.