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Названы неочевидные способы сэкономить при покупке квартиры

Профессор МГСУ Кулаков назвал скидку от застройщика способом сэкономить при покупке жилья

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Существуют шесть неочевидных способов сэкономить при покупке квартиры, их для РБК назвал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор МГСУ Кирилл Кулаков.

Первый вариант — получать скидку от застройщика. По словам эксперта, в регионах стройкомпании обычно предоставляют скидки весной, чтобы собрать деньги на активное строительство в летний период. В Москве таких сезонных распродаж почти не бывает, но добиться дисконта все же можно, пообщавшись с менеджером по продажам, — особенно если он стремится выполнить план в конце квартала.

Второй способ приобрести квартиру дешевле — выбрать объект на первом, последнем или 13-м этажах. Такие лоты, как правило, продают с дисконтом. Также можно торговаться, если квартира расположена вблизи от лифта, или окна выходят на «невыгодную» сторону.

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Третий способ получить скидку — купить машино-место одновременно с квартирой (в этом случае почти всегда предусмотрен дисконт). Четвертый — взять квартиру с обременением (речь о покупке на вторичном рынке объекта, в котором прописаны члены семьи прежнего собственника). Наконец, можно приобрести с дисконтом залоговое жилье или стать участником региональной программы поддержки молодых семей.

Ранее стало известно, что российские девелоперы и покупатели все чаще используют рассрочку при заключении сделок купли-продажи квартир в новостройках. Как правило, рассрочку дают на шесть месяцев, реже — на год.

Нина Ташевская
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