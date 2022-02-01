Россияне нашли альтернативу ипотеке

Российские девелоперы и покупатели все чаще используют рассрочку при заключении сделок купли-продажи квартир в новостройках, пишет «Российская газета». Как правило, рассрочку дают на шесть месяцев, реже на год.

Тенденцией конца 2021 года и начала 2022-го стало предоставление рассрочки до окончания строительства дома, отмечает издание. Руководитель направления по работе с новостройками «МИЭЛЬ» Марина Шадрунова сообщила, что во втором полугодии 2021-го застройщики вынужденно смягчили условия рассрочки из-за охлаждения спроса на жилье.

По словам эксперта, при рассрочке размер первого взноса должен составлять 20-30 процентов, сама она беспроцентная или дается по ставкам, которые ниже ипотечных. Это и привлекает покупателей, которые нашли в этой схеме альтернативу ипотеке.

Востребованность рассрочки в общем объеме продаж увеличилась с 25 процентов в 2020-м до 36 процентов в 2021-м, рассказали изданию в одной из девелоперских компаний. В целом в зависимости от города доля рассрочки составляет от 5 до 67 процентов.

Минус рассрочки — высокие платежи: они превышают ипотечные в несколько раз, указывают специалисты. Плюс — для ее оформления не требуется сбора документов, как для ипотеки, достаточно только паспорта.

Ранее россиян попросили не оформлять ипотеку, если у семьи нет подушки безопасности — суммы в размере расходов на три-шесть месяцев, включая ипотечные платежи. Кроме того, лучше отказаться от ипотечных планов, если потенциальный ежемесячный платеж по кредиту превысит 40-45 процентов от доходов, указала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.