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Россияне нашли альтернативу ипотеке

«Российская газета»: россияне все чаще покупают квартиры в рассрочку

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российские девелоперы и покупатели все чаще используют рассрочку при заключении сделок купли-продажи квартир в новостройках, пишет «Российская газета». Как правило, рассрочку дают на шесть месяцев, реже на год.

Тенденцией конца 2021 года и начала 2022-го стало предоставление рассрочки до окончания строительства дома, отмечает издание. Руководитель направления по работе с новостройками «МИЭЛЬ» Марина Шадрунова сообщила, что во втором полугодии 2021-го застройщики вынужденно смягчили условия рассрочки из-за охлаждения спроса на жилье.

По словам эксперта, при рассрочке размер первого взноса должен составлять 20-30 процентов, сама она беспроцентная или дается по ставкам, которые ниже ипотечных. Это и привлекает покупателей, которые нашли в этой схеме альтернативу ипотеке.

Востребованность рассрочки в общем объеме продаж увеличилась с 25 процентов в 2020-м до 36 процентов в 2021-м, рассказали изданию в одной из девелоперских компаний. В целом в зависимости от города доля рассрочки составляет от 5 до 67 процентов.

Минус рассрочки — высокие платежи: они превышают ипотечные в несколько раз, указывают специалисты. Плюс — для ее оформления не требуется сбора документов, как для ипотеки, достаточно только паспорта.

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Нина Ташевская
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