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Пьяного россиянина задержали за телефонное «минирование» самолетов в Шереметьево

Полицейские задержали сообщившего о минировании самолетов в Шереметьево россиянина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного россиянина, который сообщил по телефону о минировании самолетов в московском аэропорту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 1 февраля. Пассажир, ожидая в стерильной зоне аэропорта Шереметьево рейс в Петропавловск-Камчатский, начал распивать спиртные напитки и вести себя неадекватно, нарушая общественный порядок. Полицейские задержали мужчину и доставили в дежурную часть авиагавани.

«В линейном подразделении гражданин со своего мобильного телефона позвонил в кол-центр воздушной гавани и из хулиганских побуждений сообщил, что в самолетах заложены взрывные устройства», — рассказали в пресс-службе и добавили, что после проверки сообщения никаких опасных предметов обнаружено не было.

В ходе медицинского освидетельствования специалисты установили у мужчины алкогольное опьянение. «Свою выходку он объяснил желанием привлечь внимание», — отметили в ведомстве. В отношении россиянина составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее в январе Boeing 737 Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, приземлился в аэропорту Самары после анонимного сообщения о бомбе на борту самолета.

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Валентина Процкова
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