Летевший из Петербурга самолет сел в Самаре после сообщения о бомбе на борту

Лайнер Boeing 737 Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, приземлился в аэропорту Самары после анонимного сообщения о бомбе на борту самолета. Об инциденте со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Курумоч» сообщает «Интерфакс».

Собеседники агентства указали, что в авиагавани проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности. Отмечается, что ранее от неизвестного поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся на борту лайнера, совершающего перелет из Санкт-Петербурга в Самару.

Накануне сообщалось, что российский самолет совершил экстренную посадку в другом городе из-за плохого самочувствия полуторагодовалого пассажира. Уточнялось, что во время набора высоты ребенок резко почувствовал недомогание — у девочки начались судороги. Бортпроводники обеспечили малолетнего пассажира кислородной маской, а командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Краснодара.