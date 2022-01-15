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Летевший из Петербурга самолет сел в Самаре после сообщения о бомбе на борту

Интерфакс: самолет Smartavia совершил посадку в Самаре после анонимного сообщения о бомбе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Лайнер Boeing 737 Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, приземлился в аэропорту Самары после анонимного сообщения о бомбе на борту самолета. Об инциденте со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Курумоч» сообщает «Интерфакс».

Собеседники агентства указали, что в авиагавани проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности. Отмечается, что ранее от неизвестного поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся на борту лайнера, совершающего перелет из Санкт-Петербурга в Самару.

Накануне сообщалось, что российский самолет совершил экстренную посадку в другом городе из-за плохого самочувствия полуторагодовалого пассажира. Уточнялось, что во время набора высоты ребенок резко почувствовал недомогание — у девочки начались судороги. Бортпроводники обеспечили малолетнего пассажира кислородной маской, а командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Краснодара.

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Варвара Кошечкина
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