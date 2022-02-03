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Западные фонды начали скупать дешевые российские и украинские активы

Западные хедж-фонды активно скупают российские и украинские активы на фоне напряженности

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Западные хедж-фонды начали активно скупать российские и украинские активы, которые значительно подешевели на фоне геополитической напряженности. Как сообщает Financial Times, фонд Balchug Capital покупает акции крупных российских компаний, включая «Газпром» и Сбер.

Как сказал его основатель Давид Амарян, если российский рынок продолжит падать, фонд будет снова покупать акции. С конца октября номинированный в долларах индекс РТС, отслеживающий акции российских компаний, падал больше чем на 30 процентов, в конце января произошла небольшая коррекция.

Курс доллара от TradingView

Со своей стороны Барри Норрис, возглавляющий инвестиционное направление в британской Argonaut Capital, считает, что перекос российского рынка в сторону крупных энергетических компаний и относительно низкие котировки должны превратить его в один из самых эффективных фондовых рынков в 2022 году. Уточняется, что Argonaut Capital вложился в Сбер, «Газпром» и «Лукойл». Кроме того, некоторые хедж-фонды видят возможности заработать и в гособлигациях Украины, номинированных в долларах.

В то же время, указывает Financial Times, крупные институциональные инвесторы все-таки опасаются вкладывать средства в российские и украинские активы. По их словам, неопределенность и напряженность в отношениях между Москвой и Западом несут огромные риски.

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Платон Щукин
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