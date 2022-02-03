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Российские пекари поссорились с магазинами из-за цен

Президент Российского союза пекарей пожаловался на ценовое давление со стороны магазинов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские пекари пожаловались на ценовое давление со стороны торговых сетей. Поводом для ссоры стал отказ «Магнита» продавать хлеб курского производителя «Курскхлеба» после того, как тот отказался снизить отпускные цены на 12,9 процента, пишет «Коммерсантъ».

Президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин направил письмо первому заместителю главы Минсельхоза Оксане Лут с просьбой разобраться со злоупотреблением магазинами «доминирующим» положением по отношению к производителям хлеба.

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Цены на продукцию «Курскхлеба» в среднем выше локального рынка, что в ситуации высокой инфляции «достаточно чувствительно для покупателей», сказали Forbes в пресс-службе «Магнита».

«Мы полностью перераспределили долю "Курскхлеба" между другими менее крупными производителями региона, которые предлагают более доступные цены при том же уровне качества. В результате мы сейчас можем сдерживать цену на полке для покупателей», — подчеркнули в сети.

Ранее Федеральная антимонопольная служба запретила ретейлерам публично сообщать о возможном росте цен в России.

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Платон Щукин
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