Спутниковый интернет Starlink ускорили за деньги

SpaceX анонсировала запуска нового тарифного плана для абонентов Starlink, который обещает заметное увеличение скорости. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы корпорации.

Новый тарифный план получил название Starlink Premium. Он включает в себя более крупный и производительный терминал, а также скорость передачи данных от 150 до 500 мегабит в секунду. Скорость в стандартном тарифе составляет 50-250 мегабит в секунду. Starlink Premium также гарантирует сниженную задержку — до 40 миллисекунд, и увеличенную скорость загрузки — 20-40 мегабит в секунду.

В то время, как базовый тариф Starlink обходится в 99 долларов в месяц, также за спутниковую тарелку нужно заплатить 499 долларов. Премиальный тариф обойдется в 500 долларов в месяц или около 38 тысяч рублей. Абоненты получат обновленный терминал, за который придется отдать дополнительные деньги — 2500 долларов.

В компании уточнили, что полноценный запуск тарифа ожидается во втором квартале года. В настоящий момент потребители могут оставить заявку на подключение, оплатив депозит в размере 500 долларов. Согласно SpaceX, Starlink Premium предназначен для небольших офисов и «суперпользователей по всему миру».

Осенью глава SpaceX Илон Маск рассказал, что постепенный переход Starlink на лазерную связь не только ускорит передачу данных, но и позволит компании отказаться от наземных базовых станций. По словам предпринимателя, скорость передачи сигнала через спутниковый интернет достигнет 180 832 миль в час.