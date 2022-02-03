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Вирусолог рассказал о судьбе «стелс-омикрона» в России

Вирусолог Скулачев предположил, что «стелс-омикрон» может стать доминирующим в России

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал о судьбе «стелс-омикрона» в России. Эксперт предположил, что новый штамм может стать доминирующим в стране. Его слова приводит «Москва 24».

По мнению специалиста, на ситуацию с заболеваемостью это не окажет негативного влияния. Кроме того, поскольку BA.2 является подвидом омикрона, те, кто уже переболел классическим вариантом, будут защищены от новой разновидности, полагает Скулачев.

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Он отметил также, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного омикрон-штамма.

Ранее ученые Дании выяснили, что «стелс-омикрон» еще более заразен, чем исходная версия. В беседе с «Лентой.ру» вирусолог Алексей Аграновский отметил, что новые симптомы подвида BA.2 омикрон-штамма коронавируса не вызывают особенных опасений, но его нужно дальше изучать и наблюдать.

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Евгения Куликова
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