Вирусолог рассказал о судьбе «стелс-омикрона» в России

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал о судьбе «стелс-омикрона» в России. Эксперт предположил, что новый штамм может стать доминирующим в стране. Его слова приводит «Москва 24».

По мнению специалиста, на ситуацию с заболеваемостью это не окажет негативного влияния. Кроме того, поскольку BA.2 является подвидом омикрона, те, кто уже переболел классическим вариантом, будут защищены от новой разновидности, полагает Скулачев.

Он отметил также, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного омикрон-штамма.

Ранее ученые Дании выяснили, что «стелс-омикрон» еще более заразен, чем исходная версия. В беседе с «Лентой.ру» вирусолог Алексей Аграновский отметил, что новые симптомы подвида BA.2 омикрон-штамма коронавируса не вызывают особенных опасений, но его нужно дальше изучать и наблюдать.